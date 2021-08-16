В Екатеринбурге в поселке Рудный на территории бывшего Опытного завода произошел выброс неизвестного химического вещества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Он сопровождался взрывом. Вскоре после утечки газов облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны. Местных жителей попросили закрыть окны и не выходить на улицу.