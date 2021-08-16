В Екатеринбурге в поселке Рудный на территории бывшего Опытного завода произошел выброс неизвестного химического вещества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Он сопровождался взрывом. Вскоре после утечки газов облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны. Местных жителей попросили закрыть окны и не выходить на улицу.
Информации о пострадавших пока нет. На место аварии направили специалистов химзащиты. В МЧС отметили, что в воздухе нет превышения допустимой концентрации вредных веществ, а здоровью людей в районе утечки ничего не угрожает.
Состав химического вещества пока не сообщается. Екатеринбуржцы рассказывают, что вокруг Рудного сейчас плохая видимость и тяжело дышать. Дым от аварии достиг Химмаша.