Трехгорная мануфактура опечатала корпус, где находится Beloque. Ресторан вынужден закрыться

Администрация Трехгорной мануфактуры закрыла доступ в здание, где находится ресторан Beloque. Заведение не может продолжать работу, сообщили «Афише Daily» его представители.

В инстаграме мануфактуры говорится, что причиной стала лифтовая шахта в корпусе, которую арендует ресторан. По заключению Мосгосстройнадзора, она оборудована самовольно, «без разрешения и с нарушениями существующих норм».

Надзорный орган потребовал прекратить эксплуатацию здания, запретить в него доступ и обеспечить безопасность объекта. В Трехгорной мануфактуре утверждают, что заранее предупредили об этом арендатора и разрешили его сотрудникам вынести продукты и имущество.

В Beloque говорят, что узнали об опечатке корпуса в 7.30 утра 15 августа, когда пришли в ресторан, чтобы готовиться ко встрече гостей. По словам команды, сейчас созданы все условия для того, чтобы они покинули здание. «Нет света и горячей воды, нам предложено вывозить имущество без объяснения того, что и в какие сроки необходимо устранить, чтобы продолжить работу», — отмечают там.

Представители Beloque указывают на сложные отношения с администрацией Трехгорной мануфактуры. Во время пандемии, по их словам, ресторану не дали никаких послаблений и уступок, не позволили застроить веранду, несмотря на нужные согласования, и постоянно вручали предписания о нарушениях.

«Нам по-настоящему жаль, что есть отличная команда, с достойным продуктом и безграничной любовью к своим гостям, которая просто не может продолжить свое дело в сложившейся ситуации», — говорится в заявлении команды.

В Beloque отметили, что открыты к предложениям по инвестициям в проект и по аренде помещений «с действительно партнерским подходом». «Возможно, уже в ближайшее время мы сможем снова нон-стопом подавать отличные завтраки и кофе, поить вином в сочетании с интересной гастрономией», — выразили надежду в заведении.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в администрацию Трехгорной мануфактуры.