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«Аэрофлот», Lufthansa и другие авиакомпании временно не будут летать над Афганистаном

Семён Гудошников
Сегодня в 21:20

«Аэрофлот» и крупнейшая российская грузовая компания AirBridgeCargo временно приостановили полеты над Афганистаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний и официального представителя «Аэрофлота».

Решение связано с NOTAM (оперативной информацией об изменениях в правилах полетов и аэронавигационными данными), изданной Пакистаном по просьбе Афганистана. У «Аэрофлота» изменения коснутся двух рейсов — в Дели и Бангкок. Как это скажется на расписании полетов, в компании не уточнили.

О приостановке полетов над территорией Афганистана сообщили и все авиакомпании Lufthansa Group (Swiss International Airlines, Austrian Airlines и другие). В пресс-службе S7 заявили, что у них нет маршрутов над Афганистаном, поэтому они там и не летали. Накануне облетать страну начали British Airways и нидерландская KLM.

15 августа радикальное движение «Талибан»* заявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Кабул пал без боя, президент бежал из страны. В ночь на 16 августа талибы вывесили свой флаг над президентским дворцом в столице и заявили о завершении войны.

В кабульском аэропорту произошел хаос: толпы людей ринулись туда в надежде выбраться из Афганистана, но почти все пассажирские рейсы отменили. Три человека пытались улететь, зацепившись за шасси американского военного самолета, и погибли, упав с огромной высоты.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.

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