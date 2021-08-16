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На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:18

17 августа в Гостиной № 9 на «Хлебозаводе» состоится открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол, посвященный карьерному пути в этой сфере. Мероприятие проводят сервис карьерных консультаций «Эйч» и онлайн-школа дизайна Bang Bang Education.

Организаторы рассказали «Афише Daily», что кураторы «Эйч» расскажут о навыках современного дизайнера, о портфолио с нуля и об устройстве в известной студии. Спикерами станут Саша Ермоленко (Mail.ru Group), Дмитрий Быков (агентство ONY) и Дима Родионов (Bang Bang Education).

После небольшой дискуссии, модерацией которой займется Федор Тормосов, любой желающий сможет задать вопросы спикерам или пообщаться с ними в неформальной обстановке.

Количество мест на кинопоказ и дискуссию ограничено, поэтому нужно зарегистрироваться (здесь). Начало мероприятия — в 19.00.

Это уже второе совместное мероприятие «Эйч» и «Хлебозавода». В прошлый раз в Гостиной № 9 обсуждали карьеру в новых медиа.

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