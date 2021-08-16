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Басист Саймон Гэллап ушел из группы The Cure. Он был ее частью 40 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Бас-гитарист Саймон Гэллап покинул состав британской рок-группы The Cure. Об этом он рассказал в фейсбуке.

«С немного тяжелым сердцем я более не являюсь участником The Cure! Удачи им всем…» — написал музыкант. В комментариях к посту он раскрыл причину своего ухода: «Просто устал от предательства».

Гэллап был частью музыкального коллектива в течение примерно сорока лет. Он присоединился к The Cure в 1979 году, но в 1980-х на пару лет покидал группу из‑за ссоры с Робертом Смитом.

Смит в 2019 году называл Гэллапа «сердцем группы на сцене» и своим лучшим другом. «Он жизненно важен для того, что мы делаем», — заявлял тогда лидер The Cure.

Смит, а также другие участники группы пока не прокомментировали уход Гэллапа. Повлияет ли он на концертные планы The Cure, а также выход нового альбома, неизвестно. Смит утверждал недавно, что пластинка станет последней для коллектива.

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