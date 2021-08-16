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Минторг США может лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Виктория Шанина
Сегодня в 17:00

Белый дом начал расследование соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом сообщается в заявлении Минторга США в официальном издании американского правительства Federal Register.

Вопрос был поднят в ходе антидемпингового (борьба с искусственно заниженными ценами. — Прим. ред.) анализа поставок нитрата аммония из России. Специалисты ведомства изучали стоимость товара и обнаружили заявления от американских компаний, которые просят лишить российскую экономику рыночного статуса.

«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония <…> мы обнаружили, что заявитель предоставил достаточные доказательства для Министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в комментарии ведомства.

Министерство торговли США напомнило про закон о тарифах 1930 года, в котором прописаны 6 критериев отнесения той или иной страны к странам с рыночной экономикой. Если государство не соответствует хотя бы одному из них, то Минторг имеет право квалифицировать его как нерыночное.

Критерии:


  • степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран;
  • степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом;
  • степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране;
  • степень государственной собственности или контроля над средствами производства;
  • степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска;
  • другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Какому именно критерию не соответствует Россия, в ведомстве не уточнили.

Россия получила от США статус страны с рыночной экономикой с 1 апреля 2002 года. В соответствующем заявлении Минторга отмечалось, что такое решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие».

По словам тогдашнего главы Минэкономразвития России Германа Грефа, новый статус позволил снять ограничения с товаров на общую сумму 1,5 млрд долларов. В их числе «металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров».

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