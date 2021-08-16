Дэнни ДеВито напишет комикс про Пингвина

Актер Дэнни ДеВито, появлявшийся в образе Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается» Тима Бертона, станет автором истории про антагониста. Она войдет в серию комиксов о злодеях DC Comics, которая поступит в продажу 30 ноября.

ДеВито принялся за написание комикса про Освальда Кобблпота в честь годовщины появления персонажа во вселенной про Бэтмена. Как пишет Collider, над серией поработают художники Дэн Мора, Эмма Риос, Ариэла Кристантина и Джилл Томпсон.

Другие комиксы «Gotham City Villains Anniversary Giant» будут посвящены и другим самым известным противникам Бэтмена — Ядовитому Плющу, Пугалу и Ра’с аль Гулу.

Пингвин — криминальный авторитет в Готэме, который впервые появился на страницах комиксов в 1941 году. Дэнни ДеВито сделал образ Пингвина культовым, а в скором времени на киноэкранах в него перевоплотится Колин Фаррелл в «Бэтмене».