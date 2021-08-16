В Германии начали переделывать внедорожники Lada Niva в электромобили

Компания дополняет машины комплектом Elantrie с электродвигателем мощностью 80 лошадиных сил, аккумулятором 30 кВт·ч и розеткой на 220 вольт в багажнике. Сообщается, что аккумуляторы LifePo4 рассчитаны на 9 тыс. циклов зарядки, чего хватит на 25 лет.

Немецкая компания Schmid GmbH начала переделывать российские внедорожники Lada Niva Legend в электроавтомобили. Стоимость такой машины составляет 19,9 тыс. евро (около 1,72 млн рублей), сообщается на сайте производителя.

Специалисты подсчитали, что при расходе топлива 15 литров бензина на 100 километров и ежедневном пробеге 40 километров получится 14,6 тыс. километров в год. При таких показателях потребление топлива составит 2190 литров в год, а затрачиваемая сумма будет равна 3175,5 евро (274 553,73 р.), если стоимость одного литра бензина равна 1,45 евро.

В Schmid GmbH отметили, что годовое обслуживание автомобиля с электродвигателями обойдется дешевле более чем в 2 раза — 1174,5 евро (101 547,27 р.). В России и Германии электроавтомобили также не облагаются транспортным налогом, а парковка для них бесплатная.

В России тоже разрабатывают электромобили. В прошлом году КамАЗ представил свой первый электрокар «Кама-1», а ГАЗ — коммерческий электромобиль GAZelle e-NN. Производство обоих планировалось начать в 2021 году, но пока о нем ничего не слышно. О том, почему весь мир переходит на электромобили, читайте здесь.