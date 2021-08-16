Учительница из Красноярского края удалила тикток-аккаунт после жалоб родителей

Учительница английского языка из поселка Горный Дарья Лейко удалила аккаунт в тиктоке после того, как мама одного из учеников пригрозила обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала в видео на своей странице в «ВКонтакте».

После публикаций в СМИ Лейко позвонила директор школы и сообщила, что одной из родительниц не понравились видео с ребенком без ее разрешения и она намеревается написать заявление в прокуратуру из‑за ее якобы некомпетентности.