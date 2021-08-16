Учительница из Красноярского края удалила тикток-аккаунт после жалоб родителей

Учительница английского языка из поселка Горный Дарья Лейко удалила аккаунт в тиктоке после того, как мама одного из учеников пригрозила обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала в видео на своей странице в «ВКонтакте».
После публикаций в СМИ Лейко позвонила директор школы и сообщила, что одной из родительниц не понравились видео с ребенком без ее разрешения и она намеревается написать заявление в прокуратуру из‑за ее якобы некомпетентности.
«Дело в том, что в роликах Дарьи Лейко звучали нецензурные слова и использовались кадры с детьми без согласия родителей, что является нарушением. Мы связались с директором и попросили поговорить с педагогом, чтобы она удалила отдельные видео. Никаких угроз и требований удалить канал с нашей стороны не было», — пояснила руководитель местного управления образования Ирина Немерова. Женщина мат в видео отрицает.
Лейко снимала юмористические тиктоки о буднях учителя. На ее аккаунт подписались больше 1200 человек, а суммарно видео набрали почти 29 тыс. лайков. Учительница сказала «МК в Красноярске», что делала ролики в рамках образовательного эксперимента, стремясь оставаться с учениками на одной волне.
Педагог не винит руководство школы в случившемся и отмечает, что увольнением ей никто не угрожал. Директор школы предложила женщине открыть кружок видеомонтажа или запустить образовательный блог.