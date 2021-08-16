Пользователи назвали самые неприятные вещи, которые узнали о своих партнерах с годами

Пользователи BazzFeed и Reddit поделились странными и неприятными фактами о своих партнерах, которые стали им известны только спустя несколько месяцев или даже лет после начала отношений. Собрали самые нелепые и разочаровывающие истории. «Я прожила с ним год, пока не узнала, что он женат и у него двое детей. Он отказался от родительских прав, потому что «не хотел иметь ничего общего со своей бывшей женой», — mandy6 «Я узнал со временем, насколько сильно она могла злиться на людей. За три года, что мы были вместе, она сожгла больше мостов в отношениях с друзьями, чем я за всю свою жизнь», — u/Abtino11

«Мой муж заставлял меня переживать из‑за количества партнеров, с которыми у меня были отношения до него. Он говорил, что у меня было слишком много мужчин за такой короткий промежуток времени. А у него было всего на два партнера больше, чем у меня, хотя он был на три года старше. Что ж, после семи лет брака и восьми лет совместной жизни он признался, что у него было больше партнеров. При этом его признание не имело отношения к тому факту, что он заставлял меня годами чувствовать себя виноватой из‑за количества моих партнеров», — rtersea «Он вел календарь/дневник сексуального опыта — я наткнулась на него через два года после начала отношений. Бывший использовал символы для обозначения того, что он сделал с той или иной женщиной, и пометки вроде того, произошло ли это на первом свидании или нет. Например, X означал поцелуй», — u/Moonlover36

«Она грубо общается с персоналом, если что‑то идет не так. Это случалось несколько раз за те годы, что я знаю ее, и только тогда, когда она была не в настроении. Но если бы это произошло в первые дни или месяцы с момента знакомства, то, вероятно, наши отношения не продлились бы до сегодняшнего дня», — u/Dogbin005 «Мой бывший муж ужасно обращался с деньгами. Когда мы только начали встречаться, мы были бедными школьниками; мы оба работали на полставки, но, похоже, у него никогда не было денег. За годы, пока мы были в отношениях, он окончил учебу, устроился на хорошую работу, мы поженились, у нас появился ребенок. В браке моя кредитная история резко ухудшилась, и я накопила кучу долгов из‑за его привычки тратить. А когда он ушел от меня, то оставил супружеский долг на сумму более 30 тыс. долларов, и по доверенности я должна была его выплачивать», — u/PoeticMilk

«Он ковыряет в носу и ест козявки. А еще никогда не чистит зубы. Ждал, пока мы съедемся, чтобы я об этом узнала. Мы расстались спустя три года по другой причине, но фу», —u/tatertotski «Я не догадывался ни о чем, пока она не переехала ко мне, и тогда стало ясно, что она не способна позаботиться о себе и едва функционирует как взрослый человек. Она не могла пользоваться стиральной и посудомоечной машинами или утюгом. У нее не было никаких амбиций. Когда ей нужно было решить какой‑то вопрос, она ничего не делала и просто ложилась спать в надежде, что он решится самостоятельно к утру. (Спойлер: этого не происходило.) Единственное, что она могла приготовить, — это картофель фри и куриные наггетсы», — u/Dahnhilla