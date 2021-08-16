Новая концепция и логотип: телеканал «2×2» перезапустился

Телеканал «2×2», входящий в холдинг «Газпром-Медиа», обновил концепцию, фирменный стиль и логотип. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба канала.

С 16 августа «2×2» появятся тематические блоги, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях: от науки до искусства. Зрители смогут выбирать рекомендации исходя из своих интересов, а значит, у каждого может появиться свой персональный канал на частоте «2×2».

Голос российского аниме-сообщества Анкорд будет вести новостную программу, Ян Топлес займет сферу научпопа, тиктокерша Екатерина Недорезова будет вести блок про Японию, а блогер Чак Ревью — канал про кино и взрослую анимацию.

Блоки будут построены по принципу кураторских плейлистов, позже на канале появятся другие лица и рубрики. В обновленной эфирной сетке также появятся новые оригинальные проекты и премьеры мировых анимационных хитов для взрослых.

Совместно с видеоплатформой Premier телеканал «2×2» начинает производство высокобюджетных анимационных фильмов для взрослой аудитории. Первой премьерой станет картина «Вселенная Хакинга» про трех русских хакеров в гик-вселенной, которая выйдет осенью этого года.

На 2022 год запланирован выход мультсериала «Take My Muffin» про Кремниевую долину: главный герой — потерявший память единорог, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов.

Логотип канала остался черно-белым, однако цифры сменились на минималистичные римские. Фирменный знак придумал зритель «2×2» — программист Иван из Саратова.