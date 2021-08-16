Эчпочмак и бешбармак: «Кухня на районе» выпустила меню с блюдами из шести регионов России

Московская служба доставки еды «Кухня на районе» и сервис OneTwoTrip разработали специальное меню с национальными блюдами регионов России. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кухни».

Для реализации проекта выбрали шесть регионов: Сибирь, Дальний Восток, Татарстан, Поволжье, Башкирию и Дагестан. В каждом из них отобрали по одному культовому блюду и добавили в меню.

Так, от Сибири вдохновились ватрушкой шаньга, от Дальнего Востока — хе с кальмаром, от Татарстана — эчпочмаком, от Поволжья — пловом со свининой, от Башкирии — бешбармаком, а от Дагестана — блинами с урбечом и медом.