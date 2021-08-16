Опрос: 16% российских компаний отстранили от работы сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19

Каждая седьмая российская компания отстранила от работы сотрудников, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. Около 5% организаций уволили таких работников вопреки закону, пишет Forbes на основе результатов опроса HR-специалистов более 900 компаний.

Сервис «Актион Кадры и HR» специально для издания выяснил, что бизнес в России оказался в ситуации, когда сотрудники без медотвода отказываются от прививки против ковида. В 46,7% компаниях отказались менее 10% от числа всего штата, в 33,2% таких работников около трети, в 11,8% — более 50%. Только в 8,3% организаций отказавшихся от вакцинирования нет.

Около 85% опрошенных специалистов отметили, что появление «отказников» для руководства не стало сюрпризом. Однако почти половина (45,4%) компаний не знает, что с ними делать, поэтому будет дожидаться окончания прививочной кампании. Вторая по величине категория опроса (33,3%) санкции к отказавшимся не применяла, закрыв 60% квоту другими сотрудниками. Руководство в подавляющем большинстве компаний привилось почти или полностью.

40% компаний мотивировали сотрудников «кнутом» — грозили санкциями и отстранениями от работы. 25,8% выбрали метод «пряника» — предлагали за вакцинацию дополнительные выходные, премии и другие бонусы. Остальные никак не мотивировали штат прививаться.

Эксперт «Актион Кадры и HR» Александра Борисова объяснила, что выбор в пользу санкций связан с тем, что бизнес отнесся к принудительной вакцинации «без энтузиазма», поэтому отправлял на процедуры «для отчета».

Из опрошенных HR-специалистов больше половины к обязательной вакцинации относятся негативно. С ними солидарны 63% опрошенных россиян, которые тоже ее не одобряют.