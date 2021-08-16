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Брюс Уиллис, читающий стихи из «Брата-2», оказался нейросетью. Это рекламный проект «Мегафона»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

Американский актер Брюс Уиллис примет участие в рекламном сериале оператора сотовой связи «Мегафон». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на креативного директора компании Алексея Троцюка.

По словам Троцюка, сотрудничество с голливудским актером привлечет внимание зрителей, а формат сериала с интересным и динамичным сюжетом «будет работать на их удержание». Коммерческий директор оператора Влад Вольфсон отметил, что проект будет транслироваться в интернете и на федеральных каналах, а также появится на билбордах.

«Мегафон» планирует воссоздать образ Уиллиса из «Крепкого орешка». В этом авторам идеи поможет технология генерации лиц на основе алгоритмов нейросетей. Такое решение было принято, чтобы актеру не пришлось участвовать в съемках лично.

«Уиллису не придется приезжать в Россию, что в ситуации пандемии организовать достаточно проблематично», — заявили представители компании.

Образ актера из культового боевика Джона Мактирнана взят неслучайно. По мнению Вольфсона, он символизирует надежность и справедливость, а это «именно те ценности, на которые формируют сейчас запрос абоненты компании».

Целевой аудиторией рекламной кампании станут люди старше 35 лет. «Крепкий орешек» вышел в 1988 году, поэтому старшему поколению образ Уиллиса в картине более близок и знаком.

«Имиджу „Мегафона“ Брюс подходит. Все части „Крепкого орешка“ более чем популярны, особенно в России, и ориентированы на более взрослую аудиторию. Поколению Y (35+) как раз новый формат звезд не сильно бы зашел», — заявил директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров.

Гендиректор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай добавил, что история сработает, если в ней будет «иметь место элемент провокации или пространство для создания мемов».

Сумма контракта с Брюсом Уиллисом не раскрывается. По мнению Кучкарова, она могла составить от 1 до 2 млн долларов. Сахрай полагает, что актер получил вознаграждение в 1 млн долларов.

Для привлечения более молодой аудитории в проекте участвует российский телеведущий Азамат Мусагалиев. Он сыграет находчивого героя, который будет предлагать абонентам забавные лайфхаки. Влад Вольфсон заявил, что это будет «традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации».

Всего планируется снять 15 эпизодов сериала. Помимо персонажей Уиллиса и Мусагалиева появятся другие герои, а в итоге создатели намерены «создать своеобразную вселенную супергероев „Мегафона“».

Ранее в сети появился ролик, в котором Брюс Уиллис читает стихи из «Брата-2» на русском языке и намекает на совместный проект с Азаматом Мусагалиевым. Уже тогда СМИ предполагали, что актера создала нейросеть и все это — большая промокампания.

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