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Бренд Detailia выпустил коллекцию значков, посвященных архитектуре Петербурга

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:43

Сувенирный бренд Detailia выпустил новую коллекцию значков, посвященных архитектурным деталям Петербурга. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда.

В коллекцию вошли декоративные элементы фасадов одиннадцати зданий Петербурга и фрагмент одной из скульптур Летнего сада.

Среди них — особняк Матильды Кшесинской, дома Жадимировских, Мальцера, Захаровых, Станового, «Зингер», Лидваля, Барсовой, Никонова, кинотеатр «Родина», Феодоровский собор и скульптура «Аллегория дня».

По словам создательницы бренда Катерины Трофимовой, незаметные, но милые детали города формируют особенное представление о нем. «Одна из целей нашего проекта — показать, как важно быть внимательным к городу, как много нового можно открыть для себя, если чуть замедлиться и посмотреть по сторонам», — отметила она.

Detailia основан в 2018 году. За три года бренд выпустил коллекцию значков и постеров «Сказочная архитектура Москвы» и специальную серию значков для посольства Италии в Москве.

Узнать подробнее и приобрести сувениры можно здесь.

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