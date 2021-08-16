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ГИБДД стала использовать беспилотные дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

ГИБДД и Росгвардия стали использовать беспилотные дроны для обеспечения безопасности и выявления нарушений ПДД в 17 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, беспилотники применяются в Москве, в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, в Забайкальском, Краснодарском и Пермском крае, а также в Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Дроны используют для выявления административных правонарушений — например, выезда на встречную полосу движения и пересечения дорожной разметки, — а также для информирования ДПС о дорожной ситуации.

В ведомстве добавили, что беспилотники используются вблизи наряда ДПС, которому передаются данные с зафиксированными правонарушениями. Затем сотрудники принимают меры по привлечению к ответственности нарушителя.

В МВД уточнили, что водителей оповещают о контроле участков дорог с помощью дронов через СМИ. На некоторых дорогах появятся информационные щиты.

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