В возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер — чемпион мира в составе сборной ФРГ. Об этом сообщили в мюнхенской «Баварии», за которую он выступал большую часть своей карьеры.

Герд Мюллер играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он провел в составе клуба 607 матчей, забив в них 566 мячей. Футболист семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии и установил рекорд турнира по числу забитых голов — 365.

С «Баварией» Мюллер четырежды выигрывал чемпионат страны и столько же раз завоевывал кубок Германии. Он трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов и один раз — в Кубке обладателей кубков. В составе сборной ФРГ футболист стал чемпионом мира в 1974 году, забив победный гол в финальном матче против Нидерландов (2:1).

Мюллер занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды с 68 голами в 62 матчах. Больше него забил только чемпион мира 2014 года Мирослав Клозе (71 мяч в 137 играх). В 1970 году Мюллер стал обладателем «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды для футболиста.