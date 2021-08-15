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Суд заблокировал один из сайтов «Глаза Бога». В сервисе сказали, что это не скажется на его работе

Семён Гудошников
Сегодня в 19:40

Таганский суд Москвы заблокировал по иску прокуратуры один из сайтов сервиса «Глаз Бога» (https://eyeofgod.group), с помощью которого можно найти личные данные людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение.

РИА «Новости» уточняет, что суд признал незаконной работу «Глаза Бога» из‑за нарушения права на частную жизнь. Роскомнадзор получил указание заблокировать сайты сервиса. Ответчиком по иску был указан Евгений Антипов — основатель «Глаза Бога». Он на заседание суда не явился, хотя был оповещен о нем.

Представитель сервиса Сергей Каленик сказал, что блокировка сайта никак не скажется на работе платформы. «Просто заблокировали один из наших сайтов, но мы уже полгода как отказались от использования сайтов или своего бота — теперь все децентрализовано, и каждый пользователь создает своего собственного бота, мы не видим снижения трафика либо каких‑то негативных эффектов от блокировки этого сайта. Сейчас сервис работает нормально, включая зеркала наших сайтов», — заявил он.

В начале июня Таганский суд признал незаконной работу телеграм-канала «Глаз бога». Представитель сервиса тогда заявил, что суд запретил не сам канал, а его клона. СМИ предположили, что ведомство просто ошиблось при заполнении обвинительного заключения.

Евгений Антипов создал «Глаз Бога» в январе 2020 года, а позже на основе этой платформы появился телеграм-бот. С помощью сервиса можно найти информацию практически о любом человеке. Изначально бот использовал для поиска данных как открытые источники, так и базы, которые утекли в интернет нелегально. После требования РКН заблокировать площадку администраторы сервиса заявили, что бот стал искать информацию исключительно законным путем.

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