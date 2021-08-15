Российские банки пожаловались на дефицит монет. Больше всего не хватает копеек

21,6% российских банков испытывают трудности с обеспечением монетами. Больше всего там не хватает копеек, передают «Известия» результаты опроса Ассоциации банков России (АБР).

В исследовании АБР приняли участие 38 кредитных организаций — это 68% банковской системы. Проблемы с обеспечением регионов наличными деньгами, в том числе металлическими, в организации связывают с закрытием расчетно-кассовых центров. 78% опрошенных банков заявили, что вместе с сокращением РКЦ они столкнулись с ростом затрат на инкассацию и хранение физических денег.

Поскольку РКЦ занимаются расчетами между банками и содержанием наличных денег, теперь эти функции перейдут крупным коммерческим учреждениям, тем самым нарушив рыночный баланс. В банках также опасаются замедления оборота «живых» денег и навязывания платных услуг небольшим организациям.

В пресс-службе Центробанка ответили, что регулятор не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах, жалоб от банков не поступало, а запасов наличных достаточно. Там также отметили, что не закрывали РКЦ уже последние два года: по данным ЦБ от 2020 года, в России осталось 61 подразделение.

В крупных кредитных организациях сообщили, что не испытывают нехватки наличных.

Накануне «Объединенное кредитного бюро» заявило о рекордном количестве кредитов наличными, взятых россиянами в июле этого года. Получившееся число в 1,7 млн кредитов — рекордное за всю историю банковского сектора России с 1991 года.