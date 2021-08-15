В Перми футбольный клуб для детей с синдромом Дауна под угрозой закрытия из‑за проблем с площадкой

Площадку, на которой тренировался пермский футбольный клуб «Турбо» для детей с синдромом Дауна, могут передать к сентябрю для других занятий. Клуб находится на грани закрытия, рассказали его тренер и администратор, супруги Виталий и Александра Паньковы, пишут «Такие Дела».

По словам Паньковой, с «Турбо» согласны сотрудничать некоторые другие площадки, но они требуют оформить некоммерческую организацию. На это нужно время, а для супругов важно не делать паузу в тренировках, отмечает администратор.

Пара организовала клуб в 2020 году. Изначально они хотели проводить тренировки для слабослышащих детей, но никто не откликнулся. Позже мама мальчика с синдромом Дауна попросила Панькова позаниматься с его сыном. Спортивный клуб, где работал мужчина, не разрешил этого, тогда супруги решили организовать отдельный клуб.

Набрав троих детей, они начали проводить тренировки во дворе обычного дома. К клубу присоединились еще несколько детей, и семья купила спортивный инвентарь и форму. Осенью для «Турбо» начали арендовать площадку, которая была оборудована для занятий ушу. На ее оплату с родителей собирали по 300 рублей.

Затем площадку отдали для других занятий, и несколько месяцев клуб не проводил тренировки. В конце июля для «Турбо» согласился предоставлять площадку футбольный клуб «Звезда-2013», с условием что с родителей не будут брать деньги. Однако к августу площадка стала освобождаться лишь в неудобное время.

Сейчас в «Турбо» 17 девочек и мальчиков от 6 до 15 лет. По словам Паньковой, большинство из них пока не готовы для игры в команде — с ними отрабатывают игровые упражнения. За год ребята достигли заметного прогресса, изначально они даже не умели строиться, отмечает женщина. Тренер клуба говорит, что с каждым годом дети будут все сильнее привыкать к футболу и сформируют настоящую команду.