По словам Захаровой, в 2019 году Лондон без объяснения причин отказал в продлении визы сотруднику российского информационного агентства и его семье, однако его имени она не стала уточнять.

И это — несмотря на строгое соблюдение ими всех требуемых местным законодательством предписаний. Попытки российских СМИ направить на замену других корреспондентов также успехом не увенчались: в выдаче виз журналисту британская сторона отказала, и снова без какой‑либо мотивировки.

Тогда МИД России предупредил британскую сторону, что примет ответные меры, если она не пересмотрит «дискриминационный подход к российскому информагентству в частности и к отечественным СМИ в целом». Захарова подчеркнула, что высылка Сары Рейнсфорд — не ущемление свободы слова, а «ответная мера» на «британскую инициативу».

Захарова заявила, что Рейнсфорд вернут российскую визу только в том случае, если дадут британскую визу российскому корреспонденту.

По словам источника The Insider* в министерстве, имя корреспондента, из‑за ситуации с которым Рейнсфорд высылают из России, не называют специально. Там хотят, чтобы британское правительство само это сделало.

Журналистка Сара Рейнсфорд должна покинуть Россию до 31 августа, когда истечет ее нынешняя виза. Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске и задала вопрос о британских санкциях. «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании», — ответил президент Беларуси и назвал британцев «американскими прихвостнями».

В последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году — тогда страну пришлось покинуть корреспонденту The Guardian Люку Хардингу. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

* Издание The Insider включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.