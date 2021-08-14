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Игроки в Half-Life 2 побили 9-летний рекорд одновременной посещаемости в Steam

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:10

Игроки в Half-Life 2 провели флешмоб, в котором они должны были установить новый рекорд пикового онлайна в Steam. В 18.00 по московскому времени тысячи фанатов шутера одновременно зашли в игру — и побили рекорд 9-летней давности.

В 2012 году геймеры установили рекорд в 13 216 игроков в онлайне, следует из данных SteamDB. На этот раз цифра выше — 16 101 человек к 18.30, а потом онлайн стал снижаться. Хотя рекорд они побили уже через 5 минут после старта акции.

По данным счетчика Steam Charts, пиковый онлайн составил только 10 309 человек. Но и в прошлый раз, 9 лет назад, цифры на Steam Charts были ниже — 6882 игроков.

Цель флешмоба — не просто поставить новые рекорды, а привлечь внимание Valve к работе над серией. Разработчики массовую акцию пока что не прокомментировали.

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