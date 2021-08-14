В Турции разбился пожарный самолет, арендованный у России для тушения пожаров. Все члены экипажа — пять россиян и три турка — погибли.

В Москве полиция задержала пятерых участников встречи с депутатами КПРФ, которая прошла на Пушкинской площади. Один из них держал плакат с лозунгом против «Единой России», двое других оказались сторонниками Навального.

Третий день подряд в России антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Умерли 819 человек, новых заболевших — 22 144.

ФАС разрабатывает законопроект, ограничивающий наценку в торговых сетях, узнал Forbes. Накануне служба начала проверку «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты» из‑за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.

МВД изменит билеты в теоретической части экзамена на водительские права. В ведомстве хотят сместить акцент с заучивания ПДД на осознанное понимание безопасных действий.

Американские ученые заявили, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. «В этом случае первое место — наихудшее место», — добавили они, намекнув на недавний доклад ООН о глобальном потеплении.

В США впервые за последние 220 лет зафиксировали сокращение белого населения. Это связано со снижением рождаемости белых женщин по сравнению с представителями других рас.

Приемная дочь Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут как небинарная персона. Она попросила называть ее Стиви Лейн и разрешила обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и во множественном числе.

В США в возрасте 68 лет скончалась кантри-фолк-певица и обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит. Причина смерти не сообщается.

Фильмы Сильвестра Сталлоне возглавляют бокс-офис на протяжении шести десятилетий. Успеха в 2020-х добилась лента «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — она собрала за первые выходные в прокате 72,2 млн долларов.

В сети появился полноценный трейлер десятого сезона «Американской истории ужасов». В нем любимые актеры антологии в новых ролях. Продолжение хоррор-шоу выйдет уже 25 августа.

В сети появилось видео, в котором Брюс Уиллис по-русски читает отрывок стиха из «Брата-2». Актер объяснил, что учит язык для участия в проекте с комиком Азаматом Мусагалиевым.

Бэнкси опубликовал в инстаграме видео с процессом создания граффити на восточном побережье Англии. Рисунки таинственного художника появились недавно в городах графств Норфолк и Саффолк.

22 августа во дворе Музея Москвы пройдет «День Жабобо» — фестиваль, посвященный бережному отношению к животным. В программе — лекции и мастер-классы от зоопсихологов и ветеринаров, арт-инсталляции, перформансы, диджей-сет и стендап-выступление.