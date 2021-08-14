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«Герда» Натальи Кудряшовой выиграла приз молодежного жюри фестиваля в Локарно

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:11

Драма Натальи Кудряшовой «Герда» выиграла специальный приз молодежного жюри 74-го кинофестиваля в Локарно. В номинации «Лучшая женская роль» победила исполнительница главной роли в фильме Анастасия Красовская.

Для девушки из Минска «Герда» стала актерским дебютом — Кудряшова нашла Анастасию в инстаграме, отсмотрев более 1000 писем непрофессиональных актрис. Саму картину отметил французский режиссер Гаспар Ноэ, который оказался среди первых зрителей картины. «Это фантастически вдохновенное кино. В некоторых моментах экстремально грустное и страшное», — написал он написал Кудряшовой в инстаграме.

«Герда» — история провинциальной девушки Леры, которая пытается выбраться из серой жизни на периферии — днем она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая верит в чудеса и страдает лунатизмом. Чем жесте жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны.

В российский прокат «Герда» выйдет осенью этого года.

Главный приз фестиваля в Локарно — «Золотой леопард» — достался индонезийцу Эдвину за фильм «Я мщу, остальные платят наличными». Лучшим режиссером признали Абеля Феррара за «Нули и единицы».

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