Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до релиза третьего

Телеканал FX продлил сериал «Чем мы заняты в тени» на четвертый сезон еще до выхода третьего. Его премьера запланирована на 2022 год, сообщает Deadline со ссылкой на слова топ-менеджера FX Entertainment Ника Града.

Вместе с анонсом вышел и новый трейлер третьего сезона, релиз которого намечен на 2 сентября 2021 года.