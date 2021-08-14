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Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до релиза третьего

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:08

Телеканал FX продлил сериал «Чем мы заняты в тени» на четвертый сезон еще до выхода третьего. Его премьера запланирована на 2022 год, сообщает Deadline со ссылкой на слова топ-менеджера FX Entertainment Ника Града.

Вместе с анонсом вышел и новый трейлер третьего сезона, релиз которого намечен на 2 сентября 2021 года.

За основу сериала «Чем мы заняты в тени» взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире. Первый сезон шоу вышел марте 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей.

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