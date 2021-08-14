В Москве задержали участников митинга КПРФ

На Пушкинской площади в Москве полицейские задержали пятерых участников встречи с представителями КПРФ. Их отвезли в отдел полиции по Тверскому району, сообщает «ОВД-Инфо».
Первое задержание попало в эфир телеканала «Дождь». Мужчину отвели в автозак после словесной перепалки с полицейскими. Он пытался защитить другого пикетчика, которого также задержали за плакат.
По данным Sota, среди задержанных оказались парень и девушка, пришедшие с плакатами «Умное голосование» и «Свободу Алексею Навальному». Под конец митинга задержали активиста КПРФ с плакатом «Нет партии жуликов и воров».
Ко всем задержанным в районный ОВД отправился адвокат Илья Уткин.