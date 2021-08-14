Forbes: ФАС разрабатывает законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, ограничивающий наценку в торговых сетях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, накануне на совещании с представителями ритейлеров ведомство сообщило о резком росте цен на продукты: пшено подорожало на 44%, свекла — на 41%, чай — на 40%, ржаной хлеб — на 30%. Торговым сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе.

На следующей неделе в ФАС пройдет еще одна встреча, на которой ритейлеры должны будут представить перечень товаров и методику корректировки их наценки, отметил источник журнала.

«С наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что‑то делать», — заявил один из собеседников Forbes. Представитель службы отказался комментировать информацию о предполагаемой разработке законопроекта.

13 августа ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из‑за жалоб граждан на необоснованное повышение цен на социально значимые товары. Среди ритейлеров — «Лента» и «Магнит», а также магазины X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Если в действиях сетей найдут сговор, им могут грозить штрафы в сумме до 600 млрд рублей.