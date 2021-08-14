В США впервые за последние 220 лет зафиксировали сокращение белого населения

Число американцев, считающих себя представителями белой расы, впервые с 1790 года сократилось в абсолютных цифрах. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты переписи населения 2020 года.

Согласно этим данным, численность белого населения снизилась до 204,3 млн человек. В 2010 году этот показатель равнялся 223,6 млн человек, а значит, падение составило 8,6%. Одновременно с этим доля белых впервые опустилась ниже 60% — теперь она составляет 57,8%.

Сокращение белого населения в США связано со снижением рождаемости белых женщин по сравнению с представителями других рас. Сейчас вторую по численности группу населения в стране составляют латиноамериканцы — 18,7%, третью — темнокожее население (12,1%), четвертую — азиаты (6,1%). Наиболее стабильный и значительный прирост был у второй группы — численность латиноамериканцев за последние 30 лет удвоилась до 62,1 млн человек.

Численность населения страны, по данным Бюро переписи США, за последние десять лет выросла на 22,7 млн человек, или на 7,4%. Это самым низкий показатель со времен Великой депрессии.