В июле россияне взяли рекордное количество кредитов наличными

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего информацитей о примерно 97% российских заемщиков, в июле россияне взяли в банках 1,7 млн кредитов наличными. Это на 4000 (34%) больше займов, чем месяцем ранее, и рекорд с 1991 года. Об этом передают «Ведомости».

Наибольший прирост зафиксировали в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях. Лидируют по количеству выдач в месяц Москва (107 тыс.) и Московская область (94,1 тыс.), а также Краснодарский край (63,1 тыс.) и Свердловская область (55,5 тыс.). Сократилось месячное количество займов в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (-4%).

За первое полугодие банки выдали 10,7 млн кредитов — это на 42% больше, чем за первую половину 2020 года. Тогда количество выдач существенно сократилось из‑за первой волны пандемии коронавируса.

«Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент», — прокомментировал ситуацию на кредитном сегменте гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В апреле Банк России зафиксировал рост просроченной задолженности россиян по кредитам — за год она увеличилась на 22%. Общая сумма невыплаченных в срок заемов составила 976,1 млрд рублей.