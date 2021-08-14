перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве задержали участников митинга КПРФ 17:19
Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до релиза третьего 17:08
Forbes: ФАС разрабатывает законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях 16:45
В Турции разбился пожарный самолет. Погибли пятеро россиян 16:40
В июле россияне взяли рекордное количество кредитов наличными 16:13
Robert Bye/Unsplash В США впервые за последние 220 лет зафиксировали сокращение белого населения
В США впервые за последние 220 лет зафиксировали сокращение белого населения 15:59
Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы на фоне наступления талибов 14:45
Создатели фейкового твиттера Лии Ахеджаковой извинились перед актрисой. Они оскорбляли Соловьева 14:25
Эмма Стоун вернется к своей роли в сиквеле «Круэллы» 13:49
Создатели «Южного Парка» купили обанкротившийся ресторан Casa Bonita, появлявшийся в мультсериале 13:28
МВД изменит билеты по теории вождения при сдачи на права 11:58
Filip Patock/Flickr В России новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Умерли 819 человек
В России новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Умерли 819 человек 11:25
В Музее Москвы пройдет «День Жабобо» — фестиваль, посвященный внимательному отношению к животным 10:59
Ребенок Эминема объявил себя небинарной персоной 10:20
В сети появился ролик, в котором Брюс Уиллис читает стихи из «Брата 2» на русском языке 10:00
Умерла певица и обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит 9:05
Бэнкси подтвердил авторство десяти работ на востоке Англии
Бэнкси подтвердил авторство десяти работ на востоке Англии 2:54
Июль был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений 2:15
Сильвестр Сталлоне стал первым актером, фильмы которого возглавляли прокат шесть десятилетий 1:17
Роды Лили Рэйб и Маколей Калкин в шубе: вышел трейлер 10-го сезона «Американской истории ужасов» 0:18
Отключить рекламу

В июле россияне взяли рекордное количество кредитов наличными

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:13

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего информацитей о примерно 97% российских заемщиков, в июле россияне взяли в банках 1,7 млн кредитов наличными. Это на 4000 (34%) больше займов, чем месяцем ранее, и рекорд с 1991 года. Об этом передают «Ведомости».

Наибольший прирост зафиксировали в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях. Лидируют по количеству выдач в месяц Москва (107 тыс.) и Московская область (94,1 тыс.), а также Краснодарский край (63,1 тыс.) и Свердловская область (55,5 тыс.). Сократилось месячное количество займов в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (-4%).

За первое полугодие банки выдали 10,7 млн кредитов — это на 42% больше, чем за первую половину 2020 года. Тогда количество выдач существенно сократилось из‑за первой волны пандемии коронавируса.

«Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент», — прокомментировал ситуацию на кредитном сегменте гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В апреле Банк России зафиксировал рост просроченной задолженности россиян по кредитам — за год она увеличилась на 22%. Общая сумма невыплаченных в срок заемов составила 976,1 млрд рублей.

Подробности по теме
Мифы об ипотеке: почему не надо бояться жилищных кредитов
Мифы об ипотеке: почему не надо бояться жилищных кредитов
События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
Центральный банк России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить