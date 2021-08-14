Создатели фейкового твиттера Лии Ахеджаковой извинились перед актрисой. Они оскорбляли Соловьева

Создатели фейкового профиля в твиттере Лии Ахеджаковой извинились перед актрисой после заявления в эфире «Дождя», что ее нет в соцсетях. «Хотелось бы знать, кто обливает грязью мою репутацию», — сказала она телеканалу.

«Мы не хотим сделать столь замечательном человеку, как Лия Меджидовна, больно», — написали на фейковой странице. Создатели «Лии Ахеджаковой» в твиттере отметили, что не намеревались испортить репутацию артистки.