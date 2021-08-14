Создатели фейкового твиттера Лии Ахеджаковой извинились перед актрисой. Они оскорбляли Соловьева

Создатели фейкового профиля в твиттере Лии Ахеджаковой извинились перед актрисой после заявления в эфире «Дождя», что ее нет в соцсетях. «Хотелось бы знать, кто обливает грязью мою репутацию», — сказала она телеканалу.
«Мы не хотим сделать столь замечательном человеку, как Лия Меджидовна, больно», — написали на фейковой странице. Создатели «Лии Ахеджаковой» в твиттере отметили, что не намеревались испортить репутацию артистки.
Они также прокомментировали оскорбления от ее имени в сторону Владимира Соловьева. «Ахеджакова» назвала телеведущего подлым и бесстыжим и подвергла сомнению его журналистскую деятельность.
С момента создания в феврале этого года фейк Ахеджаковой публиковал призывы к Александру Лукашенко покинуть пост президента Беларуси, а также требования освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционера Алексея Навального.
«Я не знаю, как защититься. Эта вторая Лия такая хамка. Есть опасность, что она начнет оскорблять весьма опасных людей», — возмущалась Ахеджакова. По ее словам, фейковый аккаунт появился одновременно с первой генеральной репетицией спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». На постановку пожаловались в Генпрокуратуру из‑за оскорбления ветеранов в ее монологе.