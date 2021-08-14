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МВД изменит билеты по теории вождения при сдачи на права

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:58

МВД прорабатывает вопрос об изменении билетов в теоретической части экзамена на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что намерены сместить акцент с «заучивания» ПДД к «осознанному пониманию безопасных действий». Водителям нужно будет учитывать психологические аспекты поведения других участников дорожного движения.

Эта мера поможет снизить аварийность по вине водителей со стажем управление менее двух лет. Она также позволит усовершенствовать систему допуска в целом.

С 1 апреля в России действуют новые правила сдачи экзамена на водительские права. Вместо «площадки» и «города» кандидаты на удостоверение теперь сдают общий практический экзамен в условиях городского трафика.

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