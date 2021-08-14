В России новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Умерли 819 человек

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2529 до 2317 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

В России за последние сутки выявили 22 144 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 133 заражения меньше, чем вчера .

Третий день подряд в стране антирекорд по количеству умерших от COVID-19, на этот раз — 819. За все время с начала пандемии зарегистрировано 169 683 смерти.

Выздоровели за сутки 19 550 человек, за весь период — 5 867 890. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 579 212.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 205,3 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36 млн), на втором — Индия (32,1 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн).