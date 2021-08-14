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В Музее Москвы пройдет «День Жабобо» — фестиваль, посвященный внимательному отношению к животным

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:59

22 августа во дворе Музея Москвы пройдет «День Жабобо» — фестиваль, посвященный внимательному и бережному отношению к животным. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе фестиваля — лекции и мастер-классы от зоопсихологов и ветеринаров. О том, как и когда вакцинировать питомца, как следить за его здоровьем и что нужно знать про кастрацию и стерилизацию, расскажет ветеринар Кирилл Сачков. Президент «Российского биологического общества» Валерия Аверкиева объяснит, какие животные считаются экзотическими и можно ли превратить их в домашних и при этом в счастливых.

Также основательница медиапроекта «Жабобо» Вика Привалова и несколько специалистов по животным проведут дискуссию «Домашние питомцы. Жизнь в большом городе». Они обсудят, как жить с четвероногим другом в мегаполисе и как сделать Москву дружелюбнее.

Кроме того, специалисты центра «Собачье дело» ответят на вопросы посетителей о воспитании и дрессировке, а волонтеры приюта в Печатниках — о том, как взять собаку и с чего начать знакомство с ней.

Во дворе музея гостей будет ждать видеоинсталляция с поющими собаками художниц Ксении Нечай и Виктории Чупахиной. Там же можно будет увидеть перформанс Феди Кокорева «Танцы» и интерактивную инсталляцию Вики Приваловой «Искусство — зверям!».

На вечер организаторы подготовили музыкальную программу с концертом мультиинструменталиста Виталия Филонова из группы Zoloto и диджей-сетом Сони Хейфиц и Лизы Михалевой, а также стендап-выступление Дианы Шамсутдиновой — она расскажет несколько историй о себе и животных.

На фестивале также будет установлена большая площадка для прогулки и игр с животными.

Подробная программа «Дня Жабобо» доступна на сайте события. Вход на фестиваль бесплатный.

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