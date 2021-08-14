Ребенок Эминема объявил себя небинарной персоной

Приемный ребенок Эминема Уитни Мэтерс объявил себя небинарной персоной — человеком, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. Об этом сообщает The Sun.

В одном из роликов в тиктоке он попросил называть его Стиви Лэйн и разрешил обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и во множественном числе.

В видео Стиви рассказал о своем пути к небинарности и отметил, что постоянно растет и меняется. Публикация понравилась его 25-летней сестре Хейли Джейд — биологической дочери Эминема.