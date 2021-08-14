Ребенок Эминема объявил себя небинарной персоной

Приемный ребенок Эминема Уитни Мэтерс объявил себя небинарной персоной — человеком, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. Об этом сообщает The Sun.
В одном из роликов в тиктоке он попросил называть его Стиви Лэйн и разрешил обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и во множественном числе.
В видео Стиви рассказал о своем пути к небинарности и отметил, что постоянно растет и меняется. Публикация понравилась его 25-летней сестре Хейли Джейд — биологической дочери Эминема.
Под своими постами в соцсетях Стиви ставит хештеги #genderfluid («гендерфлюид») #bi («бисексуал») и #nonbinary («небинарный»).
Ранее Стиви идентифицировал себя как женщину. Его мать — экс-супруга Эминема Ким Скотт, а биологическим отцом был татуировщик, который неоднократно попадал в тюрьму из‑за проблем с законом и умер год назад в возрасте 40 лет. Эминем усыновил ребенка еще в 2005 году.