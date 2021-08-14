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Умерла певица и обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:05

В США в возрасте 68 лет скончалась певица Нэнси Гриффит. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение Gold Mountain Entertainment, выступавшей компанией-менеджером артистки.

«Нанси хотела, чтобы в течение недели после ее кончины не было никаких дальнейших официальных заявлений или пресс-релизов», — отметили в компании.

Причина смерти исполнительницы не раскрывается.

Нэнси Гриффит пела в жанрах кантри, фолк и рок. Свою карьеру она начала еще в подростковом возрасте, выступая в клубах и на фестивалях в Техасе.

Дебютный альбом «There’s a Light Beyond These Woods» Гриффит записала в 1978 году. Всего на ее счету 18 альбомов, последний — «Intersection» — вышел в 2015 году.

Гриффит — обладательница премии «Грэмми» в номинации «Лучший современный фолк-альбом» за пластинку «Other Voices, Other Rooms», а также награды BRIT Awards в номинации «Лучшая международная исполнительница».

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