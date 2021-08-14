Июль был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, которая составляет 142 года. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Общая температура поверхности Земли и океана в этом месяце превысила на 0,93 градуса Цельсия среднее значение в XX веке — им считаются 15,8 градуса. Предыдущий температурный рекорд был установлен в 2016 году, нынешний показатель выше на 0,01 градуса.

В Северном полушарии температура и вовсе превысила среднее значение на 1,54 градуса. В Европе и Азии побит рекорд 2010 года. В целом, июль 2021 года «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда‑либо зарегистрированных», отметили в NOAA.

«В этом случае первое место — наихудшее место», — добавил представитель организации Рик Спинрад, намекая на очевидное свидетельство глобального потепления и климатического кризиса, которому на днях посвятили доклад эксперты ООН.