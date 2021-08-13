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В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена

Юлия Онодэра
Вчера в 23:09

Японская транспортная компания Nishida Shoun начала производить биодизельное топливо из остатков традиционного японского супа рамен. Об этом сообщило издание Kyodo News.

Фирма планирует к сентябрю перевести все свои 170 грузовиков на это топливо. Сейчас его использует часть машин. Изготавливать биодизель начали благодаря изобретению президента компании Масуми Нисида — он разработал устройство для отделения жира от бульона.

«Поначалу я ничего не понимал в химии, все делалось методом проб и ошибок. Но вред экологии стал большой проблемой, поэтому я развивался, и это дало свои плоды», — рассказал Нисида, которому идея нового топлива пришла еще в 2013 году.

Фирменный биодизель Nishida Shoun получается из свиного жира и топлива из отходов растительного масла. В день организация производит порядка трех тысяч литров топлива.

Инициатива помогает не только транспортной компании, но и примерно двум тысячам ресторанам. Им больше не нужно платить за утилизацию остатков рамена.

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