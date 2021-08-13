В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена

Японская транспортная компания Nishida Shoun начала производить биодизельное топливо из остатков традиционного японского супа рамен. Об этом сообщило издание Kyodo News.

Фирма планирует к сентябрю перевести все свои 170 грузовиков на это топливо. Сейчас его использует часть машин. Изготавливать биодизель начали благодаря изобретению президента компании Масуми Нисида — он разработал устройство для отделения жира от бульона.

«Поначалу я ничего не понимал в химии, все делалось методом проб и ошибок. Но вред экологии стал большой проблемой, поэтому я развивался, и это дало свои плоды», — рассказал Нисида, которому идея нового топлива пришла еще в 2013 году.

Фирменный биодизель Nishida Shoun получается из свиного жира и топлива из отходов растительного масла. В день организация производит порядка трех тысяч литров топлива.

Инициатива помогает не только транспортной компании, но и примерно двум тысячам ресторанам. Им больше не нужно платить за утилизацию остатков рамена.