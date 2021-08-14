В сети появился ролик, в котором Брюс Уиллис читает стихи из «Брата 2» на русском языке

«Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок», — произносит голливудский актер.

В сеть попало видео с Брюсом Уиллисом , читающим стихотворение по-русски. Актер выбрал отрывок из фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

Затем Уиллис уже на английском заявляет, что начал учить русский язык, чтобы принять участие в проекте с Азаматом Мусагалиевым. Актер называет его одним из своих любимых российских комиков.

Пока неизвестно, действительно ли в ролике снялся сам Брюс Уиллис. СМИ предположили, что видео создано с помощью нейросети и является частью промо-кампании нового проекта Мусагалиева.

Судя по хлопушке в конце видео, подробности мы узнаем 16 августа, а загадочный проект будет называться «Напарники».