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В сети появился ролик, в котором Брюс Уиллис читает стихи из «Брата 2» на русском языке

Виктория Шанина
Сегодня в 10:00

В сеть попало видео с Брюсом Уиллисом, читающим стихотворение по-русски. Актер выбрал отрывок из фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

«Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок», — произносит голливудский актер.

Затем Уиллис уже на английском заявляет, что начал учить русский язык, чтобы принять участие в проекте с Азаматом Мусагалиевым. Актер называет его одним из своих любимых российских комиков.

Пока неизвестно, действительно ли в ролике снялся сам Брюс Уиллис. СМИ предположили, что видео создано с помощью нейросети и является частью промо-кампании нового проекта Мусагалиева.

Судя по хлопушке в конце видео, подробности мы узнаем 16 августа, а загадочный проект будет называться «Напарники».

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