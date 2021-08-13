У жителя Москвы Сергея Тарасенко обнаружили рекордное количество антител после вакцинации препаратом «Спутник V». Их у молодого человека 27 тысяч. Об этом рассказала «Лента.ру».

Мужчина сделал прививки от COVID-19 в феврале, а в июле решил сдать тест на антитела. Первый тест показал невероятный результат, поэтому Тарасенко повторил тест через пару недель — он показал 26 тысяч антител.

По мнению врачей, такой высокий уровень антител говорит о сильной иммунной системе. Она позволяет москвичу защищаться от вируса, однако при заражении COVID-19 может привести к довольно тяжелым последствиям.

«При настоящем коронавирусе слишком сильный иммунитет может быть опасен — развивается цитокиновый шторм. Это как взрыв. Взрыв, способный уничтожить весь организм», — пояснил

клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Тарасенко отмечает, что действительно практически никогда не испытывал проблем со здоровьем и даже простужался крайне редко. Однако мужчина считает, что на количество антител мог также повлиять его подход к профилактике коронавируса.

«Я ношу маску, когда нужно — перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других», — рассказал он.

Тарасенко добавил, что не болел коронавирусом ни до, ни после вакцинации, регулярно проходил проверки на работе, а прививки перенес относительно легко.

«В первый день вообще ничего не чувствовал, на второй поднималась температура чуть больше 38 градусов и держалась дня два-три. Ну и слабость, конечно, на этом фоне, тело ломит. Но больше никаких симптомов не было — ни насморка, ни боли в горле», — вспомнил он.