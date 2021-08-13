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На фаната «Ведьмака» из России напали с ножом, но его спасла колода карт для «Гвинта» в кармане

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:26

Пользователь Reddit Антон Рауш описал в сообществе поклонников «Ведьмака» «обычный день в России». Парень рассказал, как его ударили ножом в закоулке, но от ранения его спасла только что купленная колода карт для «Гвинта». На историю обратил внимание портал DTF.

В один из летних дней Рауш отправился на встречу с частным продавцом карт для «Гвинта». Сделка состоялась. Парень положил колоду во внутренний карман куртки и отправился домой в «хорошем расположении духа».

На улице темнело, и «ничего не предвещало беды», пока россиянин не свернул в переулок и не увидел силуэт, который сразу вызвал у него плохое предчувствие. Рауш отметил, что света в переулке не было, поэтому лица незнакомца он не разглядел. Тот попросил у парня закурить, но сигареты для него не нашлось.

Я ответил, что не курю, и он тут же выдал: «Спортсмен что ли?» Я ответил, что только тренируюсь. Как только я собрался уходить, он подошел ближе и спросил: «Кроссфитер, что ли?» Уже в тот момент я понял, что все так просто не закончится, а перцовый баллончик я с собой не взял.
Антон Рауш
Его спасением стала колода карт для «Гвинта»

Слово за слово — началась потасовка. Неизвестный толкнул Рауша, он отлетел на несколько шагов. Парень попытался ударить мужчину, промахнулся и получил удар в живот, но боли не почувствовал. Поклонник «Ведьмака» «двинул ему в ухо», после чего мужчина убежал.

Рауш перевел дух и пошел дальше домой, но по дороге замечал удивленные взгляды прохожих.

Я открыл дверь, зашел в подъезд — в нем было светло, и я увидел, что из моего живота торчит гребаный нож!

Я тут же вспомнил все, что знаю о ножевых ранениях. В голову сразу пришло, что нож нельзя вытаскивать из раны. Я попытался успокоиться, но руки начали предательски дрожать.
Посмотрев на место удара, я осторожно расстегнул куртку, и уже приготовился увидеть кровавое пятно. Но тут наступило время удивляться второй раз — лезвие застряло в той самой колоде для «Гвинта», что я сегодня купил.
Антон Рауш
Его спасением стала колода карт для «Гвинта»
© AntonRauch/Reddit
1 из 3
© AntonRauch/Reddit
2 из 3
© AntonRauch/Reddit
3 из 3

Рауш отметил, что карты для «Гвинта» несильно пострадали и ими даже можно играть. На куртке осталась небольшая дырка, на груди Геральта — шрам, а сам парень, как выяснилось, «родился в рубашке».

Пользователи Reddit порадовались за спасение Рауша, а вот на DTF предположили, что история — фейк, запущенный в рамках рекламной кампании карт для «Гвинта».

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