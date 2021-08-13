На фаната «Ведьмака» из России напали с ножом, но его спасла колода карт для «Гвинта» в кармане

Пользователь Reddit Антон Рауш описал в сообществе поклонников «Ведьмака» «обычный день в России». Парень рассказал, как его ударили ножом в закоулке, но от ранения его спасла только что купленная колода карт для «Гвинта». На историю обратил внимание портал DTF.
В один из летних дней Рауш отправился на встречу с частным продавцом карт для «Гвинта». Сделка состоялась. Парень положил колоду во внутренний карман куртки и отправился домой в «хорошем расположении духа».
На улице темнело, и «ничего не предвещало беды», пока россиянин не свернул в переулок и не увидел силуэт, который сразу вызвал у него плохое предчувствие. Рауш отметил, что света в переулке не было, поэтому лица незнакомца он не разглядел. Тот попросил у парня закурить, но сигареты для него не нашлось.
Слово за слово — началась потасовка. Неизвестный толкнул Рауша, он отлетел на несколько шагов. Парень попытался ударить мужчину, промахнулся и получил удар в живот, но боли не почувствовал. Поклонник «Ведьмака» «двинул ему в ухо», после чего мужчина убежал.
Рауш перевел дух и пошел дальше домой, но по дороге замечал удивленные взгляды прохожих.
Рауш отметил, что карты для «Гвинта» несильно пострадали и ими даже можно играть. На куртке осталась небольшая дырка, на груди Геральта — шрам, а сам парень, как выяснилось, «родился в рубашке».
Пользователи Reddit порадовались за спасение Рауша, а вот на DTF предположили, что история — фейк, запущенный в рамках рекламной кампании карт для «Гвинта».