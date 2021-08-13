перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
После переноса выхода альбома «Donda» Канье Уэста спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347% 22:57
У москвича после вакцинации обнаружили рекордное количество антител — 27 тысяч 21:58
Экология, выборы и олигархи: трейлер сериала «Зеленый мэр» от создателей «Трудных подростков» 21:36
На фаната «Ведьмака» из России напали с ножом, но его спасла колода карт для «Гвинта» в кармане 21:26
В Бразилии обнаружили новый вид обезьян-игрунок. Его назвали Mico schneideri 20:51
Освобождение Бритни Спирс от отца, слезы Месси за миллион долларов и другие новости дня
20:37 дайджест
Дипфейки Джигана, Медведева и Гослинга в трейлере фильма «Воспоминания» 20:16
Филипп Киркоров выпустил хип-хоп-трек «Yeezy», посвященный кроссовкам 20:12
Трансгендерным спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию 19:35
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нарушении прав музея. Певец выпустил NFT с изображениями картин 18:43
В Керчи начали эвакуацию населения. Город снова затопило 18:41
«Шутка — не преступление»: комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде 17:59
Девендра Банхарт и Ноа Джорджсон выпустили эмбиент-альбом «Refuge» 17:59
«Дельта»-штамм рушит планы на осень — в мемах пользователей твиттера 17:50
Прокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы 17:41
mercadolibre.com В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов
В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов 17:09
Власти Беларуси признали издания Zerkalo.io и Tut.by экстремистскими 17:08
KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы 17:05
Роберт Родригес заключил двухлетний контракт на производство фильмов и сериалов для HBO и HBO Max 16:40
Древняя Греция и золотые платья: Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек 15:58
Отключить рекламу

В Бразилии обнаружили новый вид обезьян-игрунок. Его назвали Mico schneideri

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:51

Бразильские ученые при содействии коллег из США и Великобритании представили новый вид обезьян-игрунок, найденный в джунглях Амазонии. Его назвали Mico schneideri, или игрунка Шнайдера, сообщил Nature.

Миниатюрные обезьянки, названные в честь известного приматолога Горацио Шнайдера, живут на территории бразильского штата Мату-Гросу между рек Журуэна и Телис-Пирис. Они отличаются от других сородичей расцветкой и генетическими особенностями.

Исследователи изучали игрунок в течение десяти экспедиций в 2015–2018 годах и доказали, что эти приматы представляют собой отдельный вид. Ранее их относили к игрункам Эмилии (Mico emiliae), хотя, как оказалось, ближайшими родственниками для них являются игрунки Марка.

Все эти обезьяны заметно отличаются по окраске, однако ученым долгое время не удавалось выделить игрунок Шнайдера из‑за того, что ключевые описания игрунок Эмилии основаны на двух экземплярах шкур 1920-х годов. Со временем они выцвели и перестали давать четкое представление о внешнем виде животных.

© Rodrigo Costa-Araújo et al./Scientific Reports, 2021

Специалисты отмечают, что игрунки Шнайдера обитают на территории, где амазонские джунгли уничтожаются особенно быстро. В этих условиях, как считают авторы исследования, особенно важно задокументировать местное биоразнообразие, чтобы в дальнейшем сохранить его.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить