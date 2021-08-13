В Бразилии обнаружили новый вид обезьян-игрунок. Его назвали Mico schneideri

Бразильские ученые при содействии коллег из США и Великобритании представили новый вид обезьян-игрунок, найденный в джунглях Амазонии. Его назвали Mico schneideri, или игрунка Шнайдера, сообщил Nature.

Миниатюрные обезьянки, названные в честь известного приматолога Горацио Шнайдера, живут на территории бразильского штата Мату-Гросу между рек Журуэна и Телис-Пирис. Они отличаются от других сородичей расцветкой и генетическими особенностями.