В Бразилии обнаружили новый вид обезьян-игрунок. Его назвали Mico schneideri

Бразильские ученые при содействии коллег из США и Великобритании представили новый вид обезьян-игрунок, найденный в джунглях Амазонии. Его назвали Mico schneideri, или игрунка Шнайдера, сообщил Nature.
Миниатюрные обезьянки, названные в честь известного приматолога Горацио Шнайдера, живут на территории бразильского штата Мату-Гросу между рек Журуэна и Телис-Пирис. Они отличаются от других сородичей расцветкой и генетическими особенностями.
Исследователи изучали игрунок в течение десяти экспедиций в 2015–2018 годах и доказали, что эти приматы представляют собой отдельный вид. Ранее их относили к игрункам Эмилии (Mico emiliae), хотя, как оказалось, ближайшими родственниками для них являются игрунки Марка.
Все эти обезьяны заметно отличаются по окраске, однако ученым долгое время не удавалось выделить игрунок Шнайдера из‑за того, что ключевые описания игрунок Эмилии основаны на двух экземплярах шкур 1920-х годов. Со временем они выцвели и перестали давать четкое представление о внешнем виде животных.
Специалисты отмечают, что игрунки Шнайдера обитают на территории, где амазонские джунгли уничтожаются особенно быстро. В этих условиях, как считают авторы исследования, особенно важно задокументировать местное биоразнообразие, чтобы в дальнейшем сохранить его.