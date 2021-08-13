Филипп Киркоров выпустил хип-хоп-трек «Yeezy», посвященный кроссовкам

В треке Киркоров напоминает, что он король российской поп-музыки, уже «35 лет в шоу-бизе» и «выглядит на 35 изи». Строчка «мне не звони, я busy, делаю хип-хоп-альбом» намекает на новую пластинку, однако анонсом это считать пока рано.

Филипп Киркоров представил новый хип-хоп-трек «Yeezy». По закону жанра сингл посвящен успеху, деньгам и кроссовкам от рэпера Канье Уэста.

«Я как МС Hammer, у меня новый Hummer. У меня дом в Майами, а ты живешь с мамой», — зачитывает Филипп Киркоров.

Предыдущий хип-хоп-трек Киркорова «Ролекс» вышел почти ровно год назад — 12 августа. Фит с рэпером Dava набрал более 25 млн просмотров на ютьюбе.