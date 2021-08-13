Трансгендерным спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил трансгендерным спортсменам претендовать на участие в соревнованиях по фигурному катанию наряду со всеми другими атлетами. Об этом спортивная федерация сообщила на своем сайте.

Трансгендерные фигуристы смогут перейти из женской категории в мужскую без каких‑либо дополнительных требований. Для этого им нужно предоставить ISU письменное заявление о своей гендерной идентичности.

Транс-фигуристкам же будет необходимо доказать, что их общий уровень тестостерона не превышает 5 нмоль/л на протяжении года до первого турнира в женской категории и в течение всего последующего соревновательного периода.

«Выполнение этого условия может быть проконтролировано путем тестирования. В случае его несоблюдения право на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на 12 месяцев», — добавили в Международном союзе конькобежцев.

Вернуться в прежнюю категорию для трансгендерных мужчин будет невозможно, если они начнут гормональную терапию. Для женщин ISU оставляет такую возможность, но воспользоваться ей будет нельзя в течение четырех лет после первого турнира в качестве транс-персоны.

На данный момент неизвестно о фигуристах, совершивших трансгендерный переход и желающих участвовать в соревнованиях ISU. Однако появление таких атлетов на Олимпийских играх в Токио, очевидно, подтолкнуло союз к разъяснению правил участия.

Против допуска трансгендеров к соревнованиям по фигурному катанию высказался олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин. По его мнению, соперничество между цисгендерными девушками и транс-спортсменками будет несправедливым.

«Совсем с ума сошли. Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами — ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. <…> Это просто несправедливо», — заявил Жулин.