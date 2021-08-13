Дипфейки Джигана, Медведева и Гослинга в трейлере фильма «Воспоминания»

Студия Warner Bros. в рамках рекламной кампании фильма «Воспоминания» запустила сайт — генератор дипфейков. Суть простая: пользователь загружает фото себя или любого другого человека, а нейросети вшивают его в трейлер картины с Хью Джекманом.

По сюжету герой Джекмана — суровый и одинокий ветеран Николас Баннистер, живущий в недалеком будущем в Майами, затопленном в результате поднявшегося уровня моря. Он занимается тем, что предлагает клиентам пережить любые воспоминания, какие они пожелают. В одну из своих клиенток он влюбляется, но та пропадает.

Интерактивный сайт предлагает почувствовать себя главным героем фильма. Дня начала нужно ввести имя — ваше или кого угодно, а затем загрузить снимок. После этого нужно выбрать, кем человек на фото вам приходится и давность воспоминания с ним.

Это можете быть вы сами (myself), ваш друг (friend), партнер (partner) или родственник (relative) — если ни один из вариантов, то выберете «другое» (other).

Воспоминание с человеком произошло несколько лет назад (years), месяцев (months), недель (weeks), дней (days) или «это просто произошло» (it just happened).

Джиган

Первым героем «Воспоминаний» стал Джиган. Для детектива Баннистера рэпер — друг, а воспоминание без конкретного промежутка времени. Кажется, они весело проводили время вместе.