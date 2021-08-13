перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
После переноса выхода альбома «Donda» Канье Уэста спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347% 22:57
У москвича после вакцинации обнаружили рекордное количество антител — 27 тысяч 21:58
Экология, выборы и олигархи: трейлер сериала «Зеленый мэр» от создателей «Трудных подростков» 21:36
На фаната «Ведьмака» из России напали с ножом, но его спасла колода карт для «Гвинта» в кармане 21:26
В Бразилии обнаружили новый вид обезьян-игрунок. Его назвали Mico schneideri 20:51
Освобождение Бритни Спирс от отца, слезы Месси за миллион долларов и другие новости дня
20:37 дайджест
Дипфейки Джигана, Медведева и Гослинга в трейлере фильма «Воспоминания» 20:16
Филипп Киркоров выпустил хип-хоп-трек «Yeezy», посвященный кроссовкам 20:12
Трансгендерным спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию 19:35
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нарушении прав музея. Певец выпустил NFT с изображениями картин 18:43
В Керчи начали эвакуацию населения. Город снова затопило 18:41
«Шутка — не преступление»: комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде 17:59
Девендра Банхарт и Ноа Джорджсон выпустили эмбиент-альбом «Refuge» 17:59
«Дельта»-штамм рушит планы на осень — в мемах пользователей твиттера 17:50
Прокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы 17:41
mercadolibre.com В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов
В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов 17:09
Власти Беларуси признали издания Zerkalo.io и Tut.by экстремистскими 17:08
KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы 17:05
Роберт Родригес заключил двухлетний контракт на производство фильмов и сериалов для HBO и HBO Max 16:40
Древняя Греция и золотые платья: Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек 15:58
Отключить рекламу

Дипфейки Джигана, Медведева и Гослинга в трейлере фильма «Воспоминания»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:16

Студия Warner Bros. в рамках рекламной кампании фильма «Воспоминания» запустила сайт — генератор дипфейков. Суть простая: пользователь загружает фото себя или любого другого человека, а нейросети вшивают его в трейлер картины с Хью Джекманом.

По сюжету герой Джекмана — суровый и одинокий ветеран Николас Баннистер, живущий в недалеком будущем в Майами, затопленном в результате поднявшегося уровня моря. Он занимается тем, что предлагает клиентам пережить любые воспоминания, какие они пожелают. В одну из своих клиенток он влюбляется, но та пропадает.

Интерактивный сайт предлагает почувствовать себя главным героем фильма. Дня начала нужно ввести имя — ваше или кого угодно, а затем загрузить снимок. После этого нужно выбрать, кем человек на фото вам приходится и давность воспоминания с ним.


  • Это можете быть вы сами (myself), ваш друг (friend), партнер (partner) или родственник (relative) — если ни один из вариантов, то выберете «другое» (other).
  • Воспоминание с человеком произошло несколько лет назад (years), месяцев (months), недель (weeks), дней (days) или «это просто произошло» (it just happened).

Джиган

Первым героем «Воспоминаний» стал Джиган. Для детектива Баннистера рэпер — друг, а воспоминание без конкретного промежутка времени. Кажется, они весело проводили время вместе.

В остальных интерактивных трейлерах все то же самое: детектив раскрывает папку с воспоминаниями персонажа, вставляет карточку с ними и смотрит на голограммы. Меняются только события, мелькающие на экране — какие обрывки информации увидит зритель, зависит от выбранных им обстоятельств.

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совета безопасности и герой Джекмана — партнеры, а не виделись многие годы. При просмотре выяснилось, что под partner подразумевались не совсем деловые отношения, а намного ближе.

Райан Гослинг

Голливудскому актеру Баннистер был родственником, допустим, братом. Виделись пару дней назад, поэтому воспоминания еще свежие.

Дипфейки получаются низкого качества, а сам сайт сделали исключительно для баловства и рекламы. Другой пример уже качественного дипфейка — тиктоки с ненастоящим Томом Крузом.

Еще можно вспомнить дипфейк-видео, в котором лица персонажей боевиков о кунг-фу «Ип Ман» заменили на российского телеведущего Владимира Соловьева.

Подробности по теме
Весь мир — deepfakes: как фейковое порно делает из нас медианигилистов
Весь мир — deepfakes: как фейковое порно делает из нас медианигилистов
События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дмитрий Медведев
Хью Джекман
Том Круз
Владимир Соловьев
Райан Гослинг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить