Дипфейки Джигана, Медведева и Гослинга в трейлере фильма «Воспоминания»

Студия Warner Bros. в рамках рекламной кампании фильма «Воспоминания» запустила сайт — генератор дипфейков. Суть простая: пользователь загружает фото себя или любого другого человека, а нейросети вшивают его в трейлер картины с Хью Джекманом.
По сюжету герой Джекмана — суровый и одинокий ветеран Николас Баннистер, живущий в недалеком будущем в Майами, затопленном в результате поднявшегося уровня моря. Он занимается тем, что предлагает клиентам пережить любые воспоминания, какие они пожелают. В одну из своих клиенток он влюбляется, но та пропадает.
Интерактивный сайт предлагает почувствовать себя главным героем фильма. Дня начала нужно ввести имя — ваше или кого угодно, а затем загрузить снимок. После этого нужно выбрать, кем человек на фото вам приходится и давность воспоминания с ним.
- Это можете быть вы сами (myself), ваш друг (friend), партнер (partner) или родственник (relative) — если ни один из вариантов, то выберете «другое» (other).
- Воспоминание с человеком произошло несколько лет назад (years), месяцев (months), недель (weeks), дней (days) или «это просто произошло» (it just happened).
Джиган
Первым героем «Воспоминаний» стал Джиган. Для детектива Баннистера рэпер — друг, а воспоминание без конкретного промежутка времени. Кажется, они весело проводили время вместе.
В остальных интерактивных трейлерах все то же самое: детектив раскрывает папку с воспоминаниями персонажа, вставляет карточку с ними и смотрит на голограммы. Меняются только события, мелькающие на экране — какие обрывки информации увидит зритель, зависит от выбранных им обстоятельств.
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совета безопасности и герой Джекмана — партнеры, а не виделись многие годы. При просмотре выяснилось, что под partner подразумевались не совсем деловые отношения, а намного ближе.
Райан Гослинг
Голливудскому актеру Баннистер был родственником, допустим, братом. Виделись пару дней назад, поэтому воспоминания еще свежие.
Дипфейки получаются низкого качества, а сам сайт сделали исключительно для баловства и рекламы. Другой пример уже качественного дипфейка — тиктоки с ненастоящим Томом Крузом.
Еще можно вспомнить дипфейк-видео, в котором лица персонажей боевиков о кунг-фу «Ип Ман» заменили на российского телеведущего Владимира Соловьева.