В пластинку вошли 12 композиций, записанные при участии арфистки Мэри Латтимор, гитаристки Николь Лоуренс, пианиста Тайлера Кэша, басиста Тодда Дальхоффа, валторниста Дэвида Ралика, а также Джереми Харриса.

Американские музыканты Девендра Банхарт и Ноа Джорджсон выпустили эмбиент-альбом «Refuge». Они создали его в разгар пандемии коронавируса.

К работе над «Refuge» Банхарт привлек своих духовных учителей — пионера медитации Шарон Зальцберг и тибетского певца Нетена Чоклинга Ринпоче. Кроме того, в треке «Asura Cave» музыкант использовал записи буддийской церемонии, сделанные им во время поездки в Непал.

Бельгийское медиа RTBF назвало альбом «ультрасозерцательным и совершенно неожиданным». «Результат оставляет слушателя таким, каким его делает лучшая эмбиент-музыка — успокоенным, очарованным и обновленным», — отметило издание Glide.