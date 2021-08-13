KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы

Сеть ресторанов быстрого питания KFC откроет временный отель House of Harland в районе Шордитч в Лондоне. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Постояльцев будут забирать с вокзала Кингс-Кросс на черном Cadillac, а номера будут оформлены в белых и красных цветах в фирменном стиле KFC. В каждой комнате будет стоять игровой автомат, кнопка для подачи курицы и личный мини-кинозал.

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Отель будет работать с 18 по 29 августа, а попасть в него можно будет по предварительному бронированию по ссылке. Одна ночь обойдется гостям в 111 фунтов стерлингов (около 11 000 р.).

«11 трав и специй делают все еще вкуснее, в честь счастливого числа House of Harland будет открыт 11 ночей».

