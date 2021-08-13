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KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы

Виктория Шанина
Сегодня в 17:05

Сеть ресторанов быстрого питания KFC откроет временный отель House of Harland в районе Шордитч в Лондоне. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Постояльцев будут забирать с вокзала Кингс-Кросс на черном Cadillac, а номера будут оформлены в белых и красных цветах в фирменном стиле KFC. В каждой комнате будет стоять игровой автомат, кнопка для подачи курицы и личный мини-кинозал.

© Hotels.com
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Отель будет работать с 18 по 29 августа, а попасть в него можно будет по предварительному бронированию по ссылке. Одна ночь обойдется гостям в 111 фунтов стерлингов (около 11 000 р.).

«11 трав и специй делают все еще вкуснее, в честь счастливого числа House of Harland будет открыт 11 ночей».

«Вас встретит персональный слуга, единственной целью которого является сделать ваше пребывание приятным. Вы можете рассчитывать на то, что почувствуете себя как жареный цыпленок», — пишут представители компании.

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