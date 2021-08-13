KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы

Сеть ресторанов быстрого питания KFC откроет временный отель House of Harland в районе Шордитч в Лондоне. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
Постояльцев будут забирать с вокзала Кингс-Кросс на черном Cadillac, а номера будут оформлены в белых и красных цветах в фирменном стиле KFC. В каждой комнате будет стоять игровой автомат, кнопка для подачи курицы и личный мини-кинозал.
Отель будет работать с 18 по 29 августа, а попасть в него можно будет по предварительному бронированию по ссылке. Одна ночь обойдется гостям в 111 фунтов стерлингов (около 11 000 р.).
«Вас встретит персональный слуга, единственной целью которого является сделать ваше пребывание приятным. Вы можете рассчитывать на то, что почувствуете себя как жареный цыпленок», — пишут представители компании.