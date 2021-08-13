перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Трансгендерным спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию 19:35
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нарушении прав музея. Певец выпустил NFT с изображениями картин 18:43
В Керчи начали эвакуацию населения. Город снова затопило 18:41
Девендра Банхарт и Ноа Джорджсон выпустили эмбиент-альбом «Refuge» 17:59
«Шутка — не преступление»: комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде 17:59
«Дельта»-штамм рушит планы на осень — в мемах пользователей твиттера 17:50
Прокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы 17:41
mercadolibre.com В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов
В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов 17:09
Власти Беларуси признали издания Zerkalo.io и TUT.by экстремистскими 17:08
KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы 17:05
Роберт Родригес заключил двухлетний контракт на производство фильмов и сериалов для HBO и HBO Max 16:40
Древняя Греция и золотые платья: Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек 15:58
У Гречки вышел новый сингл «Ищу» 15:42
Patrick Smith/Getty Images Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым
Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым 15:30
МакSим выписали из больницы 15:13
Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток после выхода из спецприемника 14:53
Сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму 14:26
Московскую корреспондентку Би-би-си Сару Рейнсфорд вышлют из России 14:20
«Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток»: ФАС проверяет крупные торговые сети из‑за роста цен
«Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток»: ФАС проверяет крупные торговые сети из‑за роста цен 13:37
Российские призеры и победители Олимпиады в Токио получат до 4 млн рублей 12:28
Отключить рекламу

«Дельта»-штамм рушит планы на осень — в мемах пользователей твиттера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

Про планы в последние два года говорить не приходится — есть немалая вероятность, что их разрушат новые ограничения из‑за коронавируса. В прошлом году в соцсетях уже шутили на эту тему — через отсылки к популярным фильмам и сериалам.

С того времени кое‑что изменилось: появились вакцины от ковида, а вместе с ними — надежды на окончание пандемии. Однако более опасный штамм коронавируса «Дельта» все еще представляет угрозу, поэтому страны не спешат снимать ограничения. Пользователям твиттера остается только иронизировать над сорванными планами на эту осень.

«Один дома»
«Игра престолов»
«Финес и Ферб»

Фильмов и сериалов для юзеров оказалось мало, поэтому они принялись делать мемы с историческими личностями, отсылками на поп-культуру и другие шутки из интернета.

Актер Кайл МакЛоклен («Твин Пикс») напомнил о важности прививки от COVID-19 и ношении маски. Вот его версия мема с отсылкой на культовый сериал.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кайл Маклахлен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить