Про планы в последние два года говорить не приходится — есть немалая вероятность, что их разрушат новые ограничения из‑за коронавируса. В прошлом году в соцсетях уже шутили на эту тему — через отсылки к популярным фильмам и сериалам.

С того времени кое‑что изменилось: появились вакцины от ковида, а вместе с ними — надежды на окончание пандемии. Однако более опасный штамм коронавируса «Дельта» все еще представляет угрозу, поэтому страны не спешат снимать ограничения. Пользователям твиттера остается только иронизировать над сорванными планами на эту осень.