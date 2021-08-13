Роберт Родригес заключил двухлетний контракт на производство фильмов и сериалов для HBO и HBO Max

Кинорежиссер Роберт Родригес заключил с HBO и HBO Max двухлетнюю сделку формата «first-look», сообщает Deadline. Это означает, что все свои будущие проекты постановщик и его компания Troublemaker Studios будут сначала предлагать телеканалу и стриминг-платформе, и только в случае отказа — другим сервисам.

Исполнительным директором по развитию в рамках соглашения выступит 24-летний сын Родригеса Рейсер.

Сам режиссер отметил, что он рад заключению сделки с HBO и HBO Max, и выразил заинтересованность в существующих IP и франшизах WarnerMedia.

«Мастерские и концептуальные работы Роберта идеально подходят для аудитории HBO Max. Мы рады вступить в это партнерство и работать вместе над совершенно новыми провокационными историями», — сказал вице-президент HBO Max Джои Чавес.

Сейчас Родригес участвует в роли исполнительного продюсера в производстве «Книги Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца».