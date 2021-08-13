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МакSим выписали из больницы

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

МакSим выписали из больницы, свое лечение она продолжит дома. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова.

По ее словам, такое решение приняла сама артистка. «Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — отметила Соколова.

Менеджер также рассказала, что на дому МакSим будет оказана профессиональная помощь, которая поможет ей скорее восстановиться.

Ранее стало известно, что певицу перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас она может самостоятельно ходить, есть и общаться. Петь и совершать перелеты ей пока запрещено из‑за длительного процесса восстановления легких.

15 июня МакSим госпитализировали в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась положительная динамика с момента введения в искусственную кому.

К 23 июля состояние МакSим улучшилось, а через пару дней артистка пришла в сознание.

7 августа представители МакSим сообщили, что она полностью вышла из медикаментозной комы и находится в ясном сознании.

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