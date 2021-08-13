«Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток»: ФАС проверяет крупные торговые сети из‑за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших торговых сетей из‑за жалоб граждан на необоснованное повышение цен на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки проходят в магазинах Х5 Group: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», а также в ООО «Лента» и АО «Тандер» — «Магнит». В рамках рейдов ФАС оценит ценообразование и изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Если факт подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям также будет грозить штраф до 15% от годовой выручки.

Окончательное решение о наличии или отсутствии нарушений примут по итогам проверок и анализа полученной информации.

В апреле 2020 года представители компании X5 Retail Group рассказали о вынужденном повышении стоимости товаров до 21,6%. Причиной стало увеличение цен на большинство категорий продуктов от поставщиков.